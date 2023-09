Poslanci podpořili pravidla pro nakládání s látkami typu kratom

Novela skupiny poslanců z pětice koaličních stran a opozičního ANO například zakazuje prodej výrobků s psychoaktivními účinky dětem a prostřednictvím automatů, i reklamu na ně. K dostání by mohly být výhradně ve specializovaných prodejnách, v případě prodeje on-line by prodejce musel ověřit věk kupujícího, jako je tomu například u alkoholu a u tabákových výrobků. Za prodej dětem by hrozil trestní postih. Přes internet by nebyl možný přeshraniční prodej výrobků s psychoaktivními účinky, vývoz by podléhal povolení.