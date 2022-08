Elektrárna přišla o licenci, u ÚS si stěžovala marně

Elektrárna dostala licenci v polovině prosince 2010. Právě v prosinci se konal učiněný hon na licence, protože od začátku roku 2011 začínala platit nová pravidla pro výkupní cenu elektřiny, a tak mnozí majitelé elektráren dělali všechno pro to, aby zařízení dostala licenci ještě před půlnocí 31. prosince 2010. A mnozí neváhali licenci získat i podvodně, když Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ), který licence vydával, tvrdili, že zařízení je plně funkční, ačkoli ve skutečnosti se jednalo o staveniště.

Šimíček upozornil, že nelze rozhodnutí justice označit za protiústavní z důvodů, které firma vůbec v předchozí době nezmínila. „Takto by nastala absurdní situace, kdy by ÚS přezkoumával rozhodnutí obecného soudu, ačkoliv tento soud neměl žádný důvod, pro který by se měl zabývat určitou argumentací, která mu nebyla zřejmá, jelikož ji stěžovatel nepoužil a „vyčkal“ s ní teprve na řízení před ÚS,“ dodal Šimíček.