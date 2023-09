Babiš ve Sněmovně urážel politiky. Ministra označil za nulu a parazita

To však rozlítilo Babiše, který se následně ostře pustil přímo do Dvořáka a nazval ho „nulou“ či „parazitem“.

„Ten pán tam na konci, kdo ho zvolil? Nač tam je tento zbytečný ministr, tenhle parazit? Nikdo ho nezvolil. Co vy tu vystupujete? Nedostal jste ani jeden hlas, tak zalezte do díry,“ obořil se na Dvořáka.

Vicepremiér, šéf vládního hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan následně Babišovo vystoupení označil „morální striptýz“. „Tady se ukazuje jedna pravda. Andreje Babiše stačí rozčílit, odhodit papíry, nemít přípravu a potom se Andrej Babiš demaskuje. My vám moc děkujeme, pane předsedo, za tento morální striptýz, který jste tu předvedl. Myslím, že si lidé v této zemi mohli opět vzpomenout na to, kdo je to Andrej Babiš,“ komentoval to Rakušan, který se zároveň zastal Dvořáka.