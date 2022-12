Dusno na Ústavním soudu. Soudci obviňují kolegu z podjatosti

Rychetský ČTK řekl, že nesoulad, který nastal ve čtvrtém senátu, vnímá jako nepříznivou situaci, ale jeho pozice je komplikovaná - musí respektovat nezávislost rozhodování v senátech. „Ale nesu to velmi těžce. Mám prostě pocit, že to má negativní vliv na celkovou atmosféru v Ústavním soudu,“ řekl Rychetský.

Nález měl odloženou účinnost, vstoupil v platnost na konci roku 2020. Soud tak dal politikům čas na to, aby přijali novou právní úpravu nahlížení. Ministerstvo spravedlnosti pokračovalo v tehdejším způsobu zveřejňování až do listopadu 2020, což vadilo desítkám zastupitelů v celé zemi. Mnozí se obrátili na soudy, žádali odškodnění za období mezi nálezem ÚS a změnou praxe.

Ani podle Rychetského není Šimíček podjatý. „Když jeden z našich kolegů jasně prohlásí, že není podjatý, neúčastnil se žádných domnělých schůzek, když to potvrdí další ústavní činitel, ministr spravedlnosti, pak to je pro mě dostatečný důvod pro to, abych nepochyboval o tom, že kolega Šimíček není podjatý, a jeho vylučování pro podjatost z jednání těžce nesu. Ale nemám žádnou kompetenci a možnost to ovlivňovat,“ řekl.