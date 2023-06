Dům postavili nový, strach z bouřek ale zůstává. V rodičích i dětech

A ani zdaleka se to netýká jen dospělých. Dita Hříbková z Hrušek na Břeclavsku se při příchodu tornáda ukryla na záchodě. Bylo to moudré rozhodnutí, místnost uprostřed domu nabízela největší šanci na přežití. Tornádo změnilo její život a poznamenalo i děti. Natrvalo.

„Mladší, tříletý Štěpán si konkrétně na tornádo nepamatuje, ale při každé bouřce se venku bojí a chce jít do domu. Jestli tento strach má něco společné s tornádem, to neumím říct, v každém případě ale ví, že je bouřka něco špatného,“ řekla mladá žena.

Téměř pětiletý Šimon prý maminku nedávno překvapil vzpomínkou. „Začal mluvit o tom, jak jsme byli schovaní na záchodě, byl hluk a on plakal a bál se, že se něco zlého stane. Často se ptá, jestli přijde ještě někdy taková ošklivá bouřka, která nám odnese domeček,“ řekla matka. Že Šimon na prožité chvíle opravdu nezapomněl, se přesvědčuje pokaždé, když se zatáhne obloha. „Když se blíží bouřka a jsme na dvoře, začne běhat a uklízet hračky, aby mu je vítr neodnesl,“ prozradila.

Matka prozradila, že ani ona sama na tom není o moc lépe. Sledování stránek a webů s předpověďmi počasí se stalo nedílnou součástí života. „Hlavně na facebooku je to stránka „Počasí online Morava“, kde se před dvěma lety objevila předpověď o výskytu možného tornáda,“ připomněla projekt, jehož tvůrce skutečně předpokládal příchod živlu. „Jsem asi trochu paranoidní. Při každé zmínce o větší bouřce mám velký strach. A když už nějaká bouřka přijde, jsem schovaná v domě a všechno se ve mě svírá,“ přiznala.

Tak tomu bylo v uplynulém týdnu, kdy předpovídali na středu a čtvrtek velké bouřky s možným výskytem tornáda. Rodina se chystá na dovolenou, balili ale v předstihu. Tak, aby v případě poškození domu měli nejnutnější základ věcí. „Navíc jsme koupili plachtu na auto proti kroupám, druhé jsme zaparkovali do garáže. Všechny volné předměty na dvorku jsme uklidili nebo zabezpečili proti ulétnutí. Kluci mají pokoj v patře, takže jsme si je na noc vzali do ložnice v přízemí,“ popsala přípravy na potenciální hrozbu.

Navíc při opravách domu mysleli na bezpečí. Postel mají za vnitřní zděnou příčkou, je tak z přímého dosahu okna. A všechna skla nových oken mají po tornádu opatřená bezpečnostní fólií. „Dává nám to pocit většího bezpečí. Snad bychom měli alespoň o čtvrt minuty více času utéct od oken,“ řekla a zmínila, že ani její manžel Tomáš není vůči hrozbě počasí imunní. „I při těch horších předpovědích počasí se tváří klidně, ale vidím na něm, že to je jen póza a také má obavy z toho, co může přijít,“ řekla.