Důležitá energetická novela se hasí na poslední chvíli, i když s ní všichni souhlasí

Novela zvyšuje hranici pro povinnou licenci na výrobu elektřiny z 10 kWp na 50 kWp. Do tohoto zvýšeného limitu také odpadá povinnost žádat o územní rozhodnutí a stavební povolení.

To by otevřelo dveře rychlému rozvoji fotovoltaických elektráren na střechách bytových domů, veřejných budov či sídel malých a středních podnikatelů bez zbytečné byrokracie.

To znamená, že například bytové domy, společenství vlastníků jednotek (SVJ) či malé a střední firmy by mohly prostřednictvím solárních panelů na střeše vytvářet dostatek levné energie pro svou potřebu, což by jim šetřilo náklady.

Aktuálně ale není úplně jisté, zda předloha za měsíc stihne projít třetím čtením ve Sněmovně, Senátem až k podpisu prezidenta republiky. Občanům by přitom v době rostoucích cen energií možnost, aby si na střechách sami vyráběli levnější elektřinu, ulevila.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) důležitost novely vyzdvihoval už v létě. Sněmovně návrh předložil ale až v září se žádostí o projednání ve zkrácené lhůtě v prvním čtení.

To však vetovala opozice, podle které byl návrh nedodělaný a bylo potřeba jej ve výborech upravit. Nyní se předlohou zabývá sněmovní hospodářský výbor před třetím, závěrečným čtením.

Pomalý postup ministra Síkely u novely, která je pro lidi takto důležitá, na Twitteru kritizoval například expert na obnovitelné zdroje Vladimír Matajs ze společnosti Solární experti. Ten se obává, že novela nestihne začít platit od ledna.

⚡️FVE na bytových domech nebudou!⚡️ Nestihne se pravděpodobně schválit potřebná legislativa, která měla platit od 1.1.2023. V době, kdy vláda vší silou a za gigantickou cenu zachraňuje naše lidi před vysokými cenami energii, není pro ni samovýroba elektřiny prioritou. 1/8 🧵 — Vladimír Matajs (@SolarniExperti) November 21, 2022

„Novela je důležitá kvůli navýšení z 10 kW na 50 kW ohledně povinnosti mít licenci. Její neschválení může pro rozběhlé projekty znamenat zdržení nebo komplikace v tom, že bude potřeba vyřídit si licenci třeba na měsíc, podle toho, kdy se to stihne schválit. Když se bude vyřizovat licence, tak z těch lidí v bytovém domě uděláme podnikatele se všemi konsekvencemi, které to má, takže by museli například podávat daňové přiznání a přehledy kvůli fotovoltaice,“ vysvětlil pro Novinky Matajs.

„Rozdíl mezi licencovanou a nelicencovanou výrobou elektřiny je stejný, jako mezi regulérním podnikáním a nahodilým přivýdělkem. Zatímco příjmy z jednoho musíte danit, druhé je od daní osvobozené,“ dodal.

Kde se to zadrhlo?

Lidé, kterých se novela týká, nyní se zatajeným dechem sledují, zda se novelu podaří do konce roku protlačit Sněmovnou, Senátem i Hradem. Na tom, kdo nese vinu za toto „drama“, se politici nejsou schopni shodnout.

Ministr průmyslu Síkela má za to, že na vině je opozice, která vetovala zrychlené projednání.

„Navýšení limitu pro instalaci fotovoltaických panelů bez licence pomůže českým občanům. Proto jsme chtěli, aby ho Sněmovna schválila ve zkráceném řízení v prvním čtení. Opozice to zamítla a pravděpodobně připravila občany o šanci výhodně si vyrábět více vlastní elektřiny od začátku příštího roku,“ napsal tento týden Síkela na Twitteru.

Navýšení limitu pro instalaci FVE bez licence na 50 kW pomůže 🇨🇿 občanům. Proto jsme chtěli, aby ho Sněmovna schválila ve zkráceném řízení v 1. čtení. Opozice to zamítla a pravděpodobně připravila občany o šanci výhodně si vyrábět více vlastní elektřiny od začátku příštího roku. https://t.co/YQQcbPM7Do — Jozef Síkela (@JozefSikela) November 22, 2022

Obě sněmovní opoziční hnutí však odmítají, že by za odmítnutím zrychleného projednání byl politický boj. Veto podle nich přišlo kvůli tomu, že návrh byl nedodělaný.

„Ministr Síkela to předložil zaprvé pozdě, a ještě to byl nedodělek, takže se to muselo opravit. My jsme ho vetovali, protože poslanci napříč politickým spektrem, opoziční i koaliční, chtěli podávat pozměňovací návrhy. My jsme to vetovali, ale souhlasili jsme se zkrácením lhůty na týden, aby se ty návrhy mohly podat,“ řekla Novinkám šéfka poslaneckého klubu opozičního hnutí ANO Alena Schillerová.

Podobně hovoří i předseda poslanců SPD Radim Fiala. „Byl to nedodělek, řada poslanců tam dala pozměňovací návrhy. Původně by ta věc v něčem asi pomohla, ale v další radě ohledů by způsobila problémy, protože byla nedodělaná a vznikla by nějaká legislativní kolize nebo problémy při vyřizování nějakých povolení. Se zvýšením na 50 kW souhlasíme. Všechno, co v energetické krizi pomůže lidem a firmám, tak my zvedneme ne jednu ruku, ale obě ruce,“ uvedl Fiala.

Šance na schválení ještě existuje

Ačkoliv se často ve Sněmovně koalice a opozice neshodují, tak v tomto konkrétním případě si jsou oba tábory vědomy, že zmíněná novela je potřeba, a to co nejrychleji.

Mluvčí předsedkyně Poslanecké Sněmovny Martin Churavý Novinkám sdělil, že třetí čtení energetické novely by mohlo proběhnout příští týden ve středu či v pátek, nyní ji má na stole hospodářský výbor.

Pokud tedy poslanci nebudou diskusi nějak blokovat, což z výše uvedených vyjádření nevyplývá, tak existuje šance, že se novela stihne přijmout a začne účinkovat od ledna.

„Věřím, že si to koalice domluví i v Senátu, aby to prošlo hladce, a nevidím důvod, aby to neprošlo i u pana prezidenta. Je to zákon, který má širokou politickou podporu, ale bylo potřeba ho opravit,“ reagovala Schillerová na dotaz, zda věří, že je ještě možné během jednoho měsíce vše stihnout.