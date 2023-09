Blažek jmenoval Dragouna vrchním státním zástupcem v Olomouci

Blažek Dragouna do funkce jmenoval s účinností od pondělí 25. září. Dragouna na místo navrhl nejvyšší státní zástupce Igor Stříž poté, co ho doporučila pětičlenná výběrová komise.

Dragoun už jako státní zástupce působil, a to v letech 2007 až 2018, z toho deset let vedl Okresní státní zastupitelství v Lounech. Předtím byl policistou, mimo jiné v protikorupčním útvaru. GIBS šéfoval od roku 2018 do letošního srpna, kdy mu skončilo funkční období.