Do Ostravy přicestovala nová hyperbarická komora, je jediná pro celou Moravu

„Stará komora zatím ještě jede, máme spoustu pacientů, pět jich je na lůžku. Pojede pravděpodobně i o víkendu, ale v pondělí 30. října nastupuje firma do technologické místnosti pod komorou, kde je zařízení pro tlakování vzduchu, a začne s jeho demontáží. V tu chvíli už nemůžeme dosavadní komoru provozovat, takže od pondělí bude komora odstavena z provozu,“ nastínil primář Centra hyperbarické medicíny Michal Hájek.

V Česku je 13 hyperbarických komor. Na Moravě je jediná, a to právě v Městské nemocnici Ostrava. Na jak dlouho bude nyní celá Morava bez komory není jasné. „Těch proměnných je celá řada, na projektu se podílí více firem. Vše musí také schválit státní technologický orgán, který na to má čtyři týdny,“ vysvětlil s tím, že ještě před uvedením komory do praxe musí zařízení absolvovat zhruba týdenní zkušební provoz bez pacientů.