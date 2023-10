Ostrava ukazuje, že to jde. Jako první v Česku třídí směsný komunální odpad

Nová linka stojí v areálu OZO na Frýdecké ulici, v halách postavených v minulém století. „Linka má dvojí funkci. První je třídění směsného odpadu. Propadne všechno organické, jako jsou popeloviny a sutě, zůstane lehká frakce, kterou dále zpracováváme,“ popsal jednatel firmy Karel Belda s tím, že vytřídí to, co se dá prodat.

„PET lahve, plechovky, polyetylen, folie. Na co máme kupce, to prodáme. Toho je asi deset procent. Pak je 25 procent popelovin a věcí, které jsou nevyužitelné. Ty končí na skládce. Zbytek jsou paliva. Co nejde prodat, ale má energetický obsah, podrtíme, pomeleme a vozíme do tepláren,“ nastínil.

Hlavním důvodem k investici 280 milionů korun bylo odklonění využitelných odpadů od skládkování, čímž se Ostrava připravila na plánovaný zákaz skládkování směsného komunálního odpadu. Ten by měl začít platit v roce 2030.

„Kdybychom ten odpad vozili do spalovny, zbude z něj zhruba stejné množství jako to, co zbude po vyseparování na lince,“ poukázal primátor Jan Dohnal (Spolu). Belda upozornil, že třídicí linka má více funkcí. Kromě třídění směsného odpadu dokáže dotřídit i ten separovaný.

Bez lidí to nejde

I když je linka automatická, bez lidských rukou se neobejde. „Na směnu potřebujeme asi 20 lidí, včetně obsluhy nakladačů,“ vysvětlil jednatel městské firmy.

Po ukončení zkušebního provozu jede linka na dvě směny. Ranní třídí odpad z ostravských sídlišť, odpolední dotřiďuje svezené plasty, nápojové kartony a plechovky. Kapacita je 30 tisíc tun vytříděného odpadu za směnu. Za dva tři roky počítá Belda s tím, že by linka mohla na další směně třídit odpad z okolních měst.

Upozornil, že zařízení nezpracovává odpad z rodinné zástavby. „Je špatně tříditelný, obsahuje málo využitelných komodit,“ poukázal a dodal, že u rodinných domů chtějí zavést jiný systém, zvaný single stream. „To znamená, že všechno, co je využitelné: papír, plasty, plechovky, nápojový karton, dáte do jedné popelnice a naše linka už to sama roztřídí. Bude to jednodušší i levnější.“

Právě společný sběr papíru s dalšími separovanými složkami komunálních odpadů do jedné nádoby už Ostrava nějakou dobu testuje. „Pilotní projekt byl vyhodnocen jako úspěšný, množství směsného komunálního odpadu v dané oblasti se snížilo o zhruba třicet procent, množství využitelných odpadů stouplo o třicet až padesát procent,“ řekl náměstek primátora Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).

Zároveň poznamenal, že město jedná s ministerstvem životního prostředí o rozšíření možností sběru a svozu tříděných odpadů. Tento způsob separovaného sběru totiž dosud ministerstvo nepodporovalo a nemá ani oporu v zákoně o odpadech.