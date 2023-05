Do konce roku všechny žádosti o sociální dávky online, doufá Jurečka

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) by byl rád, aby do konce roku mohli lidé žádat o všechny sociální dávky online a nemuseli chodit fyzicky na úřady práce, které dlouhodobě čelí kritice za to, že žádosti nestíhají zpracovávat a vyplácet. Zlepšit chce také odměňování a do dvou let odbavovat polovinu žádostí online.

Foto: Roman Vondrouš, ČTK Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka