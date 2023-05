Do babyboxu v Ostravě někdo odložil asi roční holčičku

Do babyboxu v Městské nemocnici Ostrava někdo v neděli odložil přibližně rok starou holčičku. Tak staré děti bývají odkládány do baboboxů velmi zřídka. Je to 250. dítě, které bylo v Česku do tohoto zařízení odloženo. V letošním roce jde o čtvrtý případ, uvedl zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Do ostravského babyboxu naposledy někdo vložil dítě před 11 lety.

Foto: Lukáš Silný, Novinky Babybox

Článek Hess uvedl, že lékařka Sylva Gistingerová, která měla službu, odhadla, že je holčičce kolem roku. Byla podle ní úplně v pořádku. „Holčička byla oblečená v červené kombinéze se zvířátky a na hlavě měla bílou čepičku. Babybox už jí byl opravdu malý,“ uvedl Hess. Holčička dostala jméno Karolína. Babyboxy jsou zamýšlené pro novorozené děti a miminka, které si matky nechtějí nebo nemohou nechat. Děti starší než několik dnů nebo týdnů do nich bývají odkládány výjimečně. Naposled letos 2. května nechala v Brně žena v babyboxu půlroční dítě, které se předtím snažila odložit v nemocnici. V Česku je nyní v provozu 85 babyboxů. Na 1. června se chystá otevření moderního babyboxu v nemocnici v Neratovicích na Mělnicku, kde je původní schránka technicky zastaralá. První babybox byl instalovaný v roce 2005. Deklarovaným cílem babyboxů je předejít ohrožení zdraví a životů odkládaných dětí. Schránky jsou přístupné z vnější strany budovy. V okamžiku, kdy je do nich vloženo dítě, zapne se vyhřívání, ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní personál. Schránky jsou umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí. Babyboxy ale mají i kritiky, kteří tvrdí, že odporují některým článkům Úmluvy o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče. Matka chtěla půlročního chlapce odložit v nemocnici. Když neuspěla, natlačila ho do babyboxu Domácí