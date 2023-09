Děti závislé na alkoholu a prášcích nemá kdo léčit

Tyto závislé děti se pomoci velmi těžko dovolají, protože většina adiktologických ambulancí se specializuje až na mladistvé od patnácti let.

„V praxi pozorujeme nárůst závislostního chování u dětí a mladistvých. Kombinace alkoholu, drog a léků čím dál tím častěji zneužívají děti pod čtrnáct let, adiktologické služby pro tuto věkovou skupinu u nás zcela chybějí,“ upozornila nedávno na sněmovním semináři Martina Kajzarová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Třinci.

„Do SVP přijímáme děti od patnácti let, ambulantně ale léčíme i mladší, setkáváme se s dvanáctiletými i desetiletými dětmi. Je toho určitě víc. Když srovnáme data před dvanácti lety a loni, máme padesátiprocentní nárůst,“ řekl Právu Pilař.

„Hodně se to zhoršilo po covidu, ale není to jen covidem. Děti čím dál tím obtížněji zvládají náročné životní situace, nezvládají stres, utíkají před problémy,“ míní lékař. „Po zdravotnické stránce to ovšem vázne. Dětští psychiatři i psychologové jsou nedostatkové zboží, psychiatrické léčebny dětské pacienty prakticky neberou,“ dodal Pilař.