Sedmnáctiletá Linda trpí sociální fobií. Dětská psychiatrie v Česku je v rozkladu, říká její matka

Když dívka navštěvovala pátou třídu, stala se obětí docela drsné šikany. Jeden ze spolužáků jí vyhrožoval, že ji zabije. Do detailu jí i řekl, jak to udělá, že ji probodne nožem a vykuchá. Vše se navíc odehrálo v hodině a učitelka nijak nezasáhla.

„Poté jsme to ale ukončily, protože si s paní terapeutkou nesedly. Ono to vždy také nemusí úplně klapnout,“ dodala matka Lindy.

„Tady neseženete dětského psychoterapeuta, psychiatra. To je hodně velký problém. Pro nás bylo naprosto strašné, že lékařka dětské psychiatrie nemá šanci poslat dítě do psychiatrického zařízení. Řekla nám, že Lindu musíme vzít za ruku a odvést ji na tzv. krizák. Tam si ji nechají, když budou mít místo, anebo ji pošlou domů,“ doplnila.

V minulosti se totiž rodina setkala s odmítavým postupem k individuálnímu plánu pro vzdělávání. „Ve škole mi řekli, že by to chtěl každý. To mi tedy přijde jako vyloženě blbý argument,“ dodala.

Samotné secvičování by pak mělo proběhnout o letních prázdninách. „Pes vytvoří bránu mezi ostatními lidmi a jí samotnou. Linda se bude soustředit na něj, což by jí mělo pomoci odbourat panické ataky. Mohla by tak s ním vyrazit sama do školy hromadnou dopravou a zvládla by i plnou třídu spolužáků. Měla by šanci na pokračování ve studiu a celkově samostatnější život.“