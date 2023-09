Alkoholikům pomůže první azylový dům

Dům je unikátní v přístupu k alkoholu. Ten není v azylovém domě zakázán, ale jeho konzumace má jasně daná pravidla. „Například uživatelé mohou pít pouze na svém pokoji, je stanoven limit množství, které mohou do služby vnést, a to pouze za předpokladu, že již nevstupují do budovy ve stavu, kdy by mohli narušovat soužití. Tvrdý alkohol se u nás užívat nesmí,“ uvedla pro Právo ředitelka Centra sociálních služeb Armády spásy v Plzni Petra Drvotová.