Déšť zvýšil hladiny řek v Česku. Moravská Dyje vystoupala na třetí povodňový stupeň

„V Janově už byl vyhlášený třetí povodňový stupeň, ale tam naštěstí nejsou žádné nemovitosti nebo někdo, koho by to mohlo ohrozit. Teď tam byl z povodňové komise a zároveň vedoucí životního prostředí (dačického úřadu) Lukáš Skořepa a se starosty to tam řešil na místě, ale nedochází tam k nějakému ohrožení majetku nebo zdraví,“ řekl Novák.