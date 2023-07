Další tři Pavlovi kandidáti do Ústavního soudu dostali v Senátu šanci

Křesťanová uvedla, že je člověk, který se snaží přijímat argumenty obou stran. Důvěra lidí v Ústavní soud je podle ní veliká. „Bylo by mi ctí se na ní podílet. S pokorou jsem přijala kandidaturu. Je to něco, nad čím člověk přemýšlí, ale i přesto jsem se rozhodla,“ uvedla.

„Je pro mě naprosto nepřípustné, aby mě někdo ovlivňoval. Nejsem člověk profesora Kříže. Moji kolegové z advokátní kanceláře to mohou potvrdit. Nejsem člověk, který by vstupoval do politické moci. Nejsem ani člověk na telefon, ani který má každého v telefonu,“ reagovala Křesťanová.