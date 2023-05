Čunek: ANO a ODS zrušily superhrubou mzdu a teď vláda dělá hovadiny

Připojil jste se k ústavní stížnosti senátorů proti snížené valorizaci důchodů, ačkoliv jste členem vládní strany KDU-ČSL. Senátor Michael Canov (STAN) na plénu zpochybňoval zejména retroaktivitu návrhu a vyhlášení stavu legislativní nouze, ve kterém byl přijat. To pokládáte za hlavní problém zákona?

Ano, to je v podstatě ono.

Jak na to reagují vaši kolegové ze strany? Nevyvolá fakt, že se vládní senátoři obrátí proti vládnímu návrhu k Ústavnímu soudu, problémy v koalici?

Jako že bych já způsobil problémy v koalici? My jsme senátoři, my byli proti tomu návrhu už v té chvíli, kdy se o něm hlasovalo. Tím pádem se neočekává, že bych to nepodepsal. Jsem konzistentní.

Senátoři byli v podání ústavní stížnosti rychlejší než hnutí ANO. Je tak možné, že Ústavní soud se bude zabývat především vaší stížností a hnutí ANO přizve jako účastníka…

Neznám do detailu jejich stížnost. Ale bylo by to správné, aby to tak udělal Ústavní soud, případně poté rozšířil žalobu o prvky, které v první žalobě nebudou. Aby to neprojednával dvakrát.

Počítáte s tím, že když uspějete, bude stát muset možná vyplatit rozdíl v důchodech zpětně? Že stát bude čelit naráz obřímu výdaji?

Jako že bych to nevěděl? Samozřejmě to vím. A kdybych si myslel, že je to špatně, tak stížnost nepodpořím. Ale já ten zákon nepodpořil v Senátu a teď jsem podepsal ústavní žalobu. Nejen kvůli faktickým věcem, které jsou tam chybně, ale především kvůli falešným politickým bodům, které získávalo ANO a ODS tím, že zrušily superhrubou mzdu.

Tím dostaly ze státního rozpočtu 130 miliard, a teď vláda škrábe a dělá hovadiny, kde může. A to způsobem, který není správný. To je ten důvod, proč jsem proti. Všechny tyto kroky se dělají proto, že se naplnila nikým nechtěná mantra ODS, a to zrušení superhrubé mzdy. A to ve chvíli, kdy stát krvácí, má dluhy. A oni státu vzali další peníze a dali je nám, kteří máme velké příjmy. Přičemž jsem nezaznamenal nikoho, kdo by tehdy protestoval proti tomu, že je solidární ze svého platu.

Vadí vám i další úsporné návrhy vlády?

Je to jen proto, aby nemuseli znovu zavést superhrubou mzdu. A otravují život nepodnikatelské sféře. Pro koalici není dobré to, co je dobré pro Českou republiku. Pro ně je podstatné, aby se udrželi. Podle mě se mají pohádat, dohodnout se. Ať se udrží, to bych jim i přál. Ale ať nedělají takovéto hrozné věci, jako je zrušení superhrubé mzdy a z toho všechny konsekvence. Je to pokrytecké a já pokryteckou politiku nemám rád.