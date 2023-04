Čtyři mrazivé noci decimovaly ovoce

„Dejme tomu, že meruňky ještě nějak přežily mrazy minulého týdne. Ale čtyři mrazivé noci po sobě škody výrazně navýšily. Jestli řeknu, že sklidíme patnáct procent obvyklé úrody meruněk, pak je to optimistická varianta. Může to být ještě míň,“ řekl Radek Jansta z rodinné ovocnářské firmy ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku. Snaží se zachránit úrodu. Zprovoznil závlahové zařízení a na sad se po část dne a celou noc snášela jemná vodní tříšť.

Větve a květy pokryla ledová krusta. Pomáhá je ochránit před intenzivním mrazem. Svou roli má i led, který vzniká na půdě či trávě pod stromy. Přeměna skupenství vody totiž vytváří teplo, které pomáhá eliminovat následky mrazivé noci. Je ale nutné rosit sad až do doby, než ve dne led zase roztaje. Na rozdíl od ohňů na ohřev ohrožených sadů není třeba přikládat a hlídat plameny.

„Rozhoduje ekonomika. Tato ochrana je ještě poměrně levná. Závlahy platím paušálem, takže mě to stojí jen elektřinu. Bavil jsem se s dalšími sadaři u nás. Používají koše s koksem. Po první mrazivé noci sedli, vzali kalkulačku a počítali. Když se dopočítali, že je jedna noc stála na hektaru pětatřicet tisíc korun, vzdali to, je to prodělečné,“ řekl Jansta.