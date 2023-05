ČSSZ potrvá ještě týdny, než začne vyřizovat penze včas

Do prodlení se ČSSZ dostala kvůli velkému náporu způsobenému mimořádnými valorizacemi, předčasnými důchody a výchovným. „Jsme v situaci, kdy se snažíme maximálním způsobem urychlit výpočet žádostí, které přišly. Jsme tam v prodlení, za to se omlouvám. Měli bychom se v řádu příštích týdnů dostat zpátky do zákonných lhůt,“ uvedl Jurečka.