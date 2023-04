Jurečka by opět zkrátil dobu pojištění na důchod na 25 let

„Je to jedno ze zvažovaných opatření. Pomohlo by zejména lidem, kteří přijdou ze zemí, se kterými nemáme podepsanou smlouvu o sociálním zabezpečení. To jsou typicky občané, kteří přijdou do Česka až v průběhu aktivního pracovního života a legálně pracují, ale po dosažení důchodového věku nesplňují povinnou dobu sociálního pojištění 35 let,“ potvrdila ve středu Právu mluvčí ministerstva Eva Davidová.

„Takovým lidem bychom tímto opatřením pomohli v nároku na alespoň nějaký důchod, který by však stejně byl výrazně krácený. I podle OECD máme dobu pojištění nutnou pro nárok na důchod příliš dlouhou,“ dodala Davidová.

Podle ní ale nyní nelze předjímat, jak se k věci postaví koaliční partneři. Vláda sice ponechala zkrácení pojistné doby ve svém programovém prohlášení, avšak Jurečka se stejným návrhem už loni neuspěl. Když narazil na odpor ministerstva financí, návrh na jednání kabinetu ani nepředložil.

Odbory nesouhlasí, ANO je vstřícné

Resort financí tehdy záměr kritizoval za to, že opomíjí udržitelnost penzí a usnadňuje nástup do důchodu místo snahy udržet lidi v práci déle. Zároveň se ministerstvo obávalo, že by po 25 letech přestali lidé a firmy po zbytek pracovníkovy kariéry odvody platit.

Jurečka se chystá představit důchodovou reformu v první polovině května. Ve středu o svých plánech jednal s odbory.

Ty po schůzce označily záměr zkrátit dobu pojištění za nesmyslný, zvláště v kombinaci s tím, že když člověk podle plánu ministerstva půjde do předčasné penze, bude muset mít naopak odpracováno 40 let. Zde by se naopak nutná doba pojištění prodloužila.

„Nevnímáme to dobře. Ten systém je solidární, a když někdo chce důchod, tak by měl přispívat. Není to směr, který bychom podporovali,“ prohlásil odborářský předák Josef Středula.

Naopak opoziční hnutí ANO se k návrhu staví vstřícně. „Podpořili bychom to, ale bude záviset i na dalších podmínkách. Třeba na tom, jestli se do doby nároku na důchod bude započítávat i studium,“ sdělil poslanec a resortní stínový ministr za hnutí Aleš Juchelka.

Juchelka dodal, že zná případy žen, které odchovaly čtyři děti a kvůli dlouhé době pojištění musejí pracovat ještě v 70 letech.

Jurečka přitom říká, že chce při nastavení věku pro odchod do důchodu zohlednit dobu, kdy člověk začal pracovat. „Je důležité nastavit mechanismus tak, aby byl udržitelný z hlediska finančního, aby zohledňoval dobu dožití jednotlivých populačních ročníků v budoucnu a současně aby se zohlednilo, kdy ten člověk přišel na pracovní trh a jak dlouho platil,“ zopakoval ve středu Jurečka.

Odbory po jednání s ministrem ve středu kritizovaly i možný pozdější odchod do důchodu u dnešních mladších ročníků. „Rozhodně nesouhlasíme s prodloužením věku nad hranici 65 let, což ten návrh podle průměrného věku dožití rozhodně bude znamenat, i když to nebude neustálé zvyšování, ale podle situace,“ řekl Středula.

Jurečka pak uvedl, že se s odboráři v principu shodl na dřívějších penzích pro náročné profese. Ty by mohly chodit do důchodu až o pět let dříve, aniž by se jim krátil. Zaměstnavatelé však zřejmě budou muset za tyto lidi platit vyšší pojistné.