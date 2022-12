ČSSD se po letech podařilo splatit stamilionové dluhy

„Vyřešili jsme to tak, že máme ještě jednu nemovitost, která sousedí s Lidovým domem, menší dům, který chátral a měli jsme z něj nízký výnos. Pronajali jsme ho na 30 let naší dceřiné společnosti Cíl, ve které máme sto procent, a tím se podařilo pohledávku vyřešit,“ řekl Právu Šmarda. Ten loni v prosinci vystřídal ve vedení strany Jana Hamáčka.

Příští rok by tak nejstarší politická strana v Česku už neměla být hluboko v záporných číslech. „Máme ještě běžný provozní kontokorent, ale to už bychom měli příští rok zvládnout,“ doplnil. Po zvolení se zavázal ekonomicky stabilizovat stranu.

Zásadním bodem bude změna stanov. Předsedu a jeho zástupce by po registraci stanov na ministerstvu vnitra napříště nevolili delegáti, ale přímou volbou všichni členové ČSSD. „Je to modernější a demokratičtější,“ řekl Šmarda. Stejný princip chce promítnout i do volby krajských funkcionářů. „Někteří se brání tomu, aby se zmenšil vliv okresních organizací, má to zejména mocenské důvody,“ dodal.