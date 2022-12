Volby by vyhrálo ANO. Sněmovnu by opustili lidovci a TOP 09

Pokud by se volby do Poslanecké sněmovny PČR konaly nyní a strany by nekandidovaly v koalicích, pak by zvítězilo hnutí ANO se 30,8 procenta. Další na pásce by se umístila ODS se 13,9 procenta.

Foto: Petr Horník, Právo Předseda hnutí ANO a kandidát na prezidenta Andrej Babiš.