Málo bojujeme za lidi, říká Šmardův vyzývatel v soc. dem.

Co dělá podle vás Šmarda špatně, že jste se rozhodl ho nahradit v čele ČSSD?

Nedělá věci špatně, ale málo důrazně. Je potřeba být důraznější. Očekáváme, že se naše myšlenky ve společnosti uchytí samy nebo že jsou známé. Ale ne, my je musíme hlásat, evangelizovat víc než doposud.

A proč jste tak nečinil sám, jste místopředsedou…

Já to dělám na komunální úrovni v Brně. Promítlo se to do volebních výsledků, věřím, že kvůli tomu jsem byl vykroužkován do zastupitelstva města Brna. Nejviditelnější tváří strany je ale předseda. Požádal jsem ho, jestli bych mohl vystoupit v médiích, nicméně mi bylo řečeno, že příležitostí je málo, a prostor pro to nevznikl.

Co dalšího byste v ČSSD jako předseda změnil?

To není o změnách. Směr sociální demokracie považuju za správný. Není tu od toho, aby řešila sebe sama. Má mnohem větší poslání. Dva miliony lidí jsou v bytové nouzi, sociální bydlení využívá 150 tisíc lidí. Máme tu děti ohrožené bezdomovectvím. My za ty lidi nebojujeme. Přemýšlíme jen, jak budeme věci říkat. Jako by obal byl důležitější než obsah.

Se změnou názvu ČSSD na Sociální demokracii souhlasíte?

Ano, ale nesmí se z toho stát fetiš. Je to jen kostička, ze které se bude stavět nový dům. Spolu s kvalitním programem a atraktivním způsobem komunikace. Nejdůležitější je osobní angažovanost. Sociální demokraté musí chtít změnit věci k lepšímu.

Co je váš cíl? Dostat se v roce 2025 do Sněmovny? Do vlády?

Ano, to je ten nejdůležitější cíl. Máme za úkol vrátit se do parlamentu. Absolutně bychom se neměli tlačit do vládního angažmá. Měli bychom konsolidovat levici.

V soc. dem. zůstávají lidé, byť ne na viditelných místech, kteří ji k současnému stavu přivedli, seděli v jejím čele nebo ve vládě s ANO. Budete se od nich distancovat, chtít očistit?

U nás na jižní Moravě se říká: Na co se, sousedé, budeme čistit? Všichni máme dost špinavé vody. Zase abychom se soustředili na sebe a chtěli se někoho zbavit? Ne. Ti, co zůstali, jsou sociální demokraté. Ať už je to Zdeněk Škromach, Lubomír Zaorálek, Vladimír Špidla, Jiří Dienstbier… kdokoliv. Sebečištění je destruktivní a zbytečné. Ti lidé zastávají sociálnědemokratické myšlenky. Sní stejný sen a věří ve stejné věci.

Jste starostou v Brně. Celostátní politika se obvykle odehrává v Praze. Jak byste to stíhal s funkcí předsedy strany?

Je mi jasné, že to ponese značné časové náklady. Jsem připraven tomu dát všechno, co bude potřeba. Nepřipadá mi, že by to bylo neskloubitelné.

Pokud vyhraje Šmarda, budete chtít zůstat místopředsedou?

Řeknu to obráceně. Ve vedení mají být ti, kdo chtějí pro soc. dem. pracovat, dokážou komunikovat a mají vliv, protože tím se komunikace zjednodušuje. Já se nechci zabývat tím, kdo je víc a kdo míň sociální demokrat. Chci se zabývat tím, co potřebujeme udělat pro tuto republiku. Úkolů je strašně moc.

Měla by ČSSD podle vás podporovat i protivládní demonstranty?

Demonstrace je legitimní nástroj. Právě na náměstích a v ulicích se potkáte s lidmi. Osobní angažovaností můžete ukázat, co doopravdy chcete. Kdyby volby vyhrávaly programy, tak soc. dem. musí vyhrát každé volby. Ale pravda je, že bez osobní angažovanosti a komunikace to nepůjde.