Zdecimovaná soc. dem. hledá svěží vítr, sází na změnu názvu

„My na jižní Moravě už si stejně sociální demokraté říkáme. My si neříkáme straníci České strany sociálně demokratické. Jádro, kořen naší politiky, tedy ,sociální demokracie´, tam zůstává,“ řekl Právu místopředseda Břetislav Štefan, který se na sjezdu utká s předsedou Michalem Šmardou o jeho post. „Cíl je vrátit sociální demokracii do parlamentu,“ dodal Štefan. V průzkumech se ČSSD pohybuje mezi čtyřmi a pěti procenty.

„Delegáti sjezdu mají právo být první, kdo nový název a logo uvidí, a také to tak bude,“ řekl Právu Šmarda.

Samotná změna názvu a loga bude podle něj doplňovat především nový styl komunikace. „Před 145 lety vznikla Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická v Rakousku, která se přejmenovala na Československou sociální demokracii a následně na Českou stranu sociálně demokratickou. Držíme základ a historickou tradici, a tak to bude dál,“ dodal.

To podstatné podle něj v názvu i obsahu strany zůstane. „To, že se drobně pozmění zkratka nebo logo, se stranám děje. Za posledních deset let jsme logo změnili několikrát. Toto období častých změn musí skončit,“ dodal Šmarda.

Po druhé světové válce a v letech 1989 až 1992 měla ČSSD ve znaku obilí a ozubené kolo. Mezi roky 1992 a 1998 to byla červená růže. V letech 1998 až 2011 následovala červenozelená růže s názvem strany, tu vystřídala do roku 2021 oranžová růže. Logem do voleb 2020 byl bílý nápis ČSSD na červeném poli, pak přišla malinová barva a v roce 2021 tmavě oranžová.