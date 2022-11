Člen vládního výboru pro sexuální menšiny: Češi jsou liberálnější, ale i tady je přítomná radikalizace

Několik nevládních organizací ve středu představilo výzvu Společně proti nenávisti, ve které požadují zpřísnění trestního zákoníku, manželství pro všechny a zastavení povinné kastrace trans lidí při úřední změně pohlaví. Co si o tom myslíte?

Tyto změny jsou už poměrně dlouho na stole. Snaha explicitně promítnout genderovou identitu a sexuální orientaci do trestných činů z nenávisti je tu zhruba od roku 2014. O úpravě partnerských a rodičovských vztahů se mluví od roku 2008 a o uzákonění manželství od 2017. Výzva mě nepřekvapuje.

Je trpké to říct, ale útok v Bratislavě ukázal, že LGBT je skupina, která čelí ohrožení, diskriminaci a nerovnosti, kterou je potřeba odstranit. Dosud tu byly pohledy, že se tu nic špatného neděje, nikomu se neubližuje. Nyní je tu ale viditelná míra brutality nejvyššího rázu.

Vlastně mě to překvapilo. V Česku i na Slovensku se mediálně známé případy agrese proti LGBT lidem objevovaly velice zřídka a nikdy v takovéto míře násilí. Dostupnost palebných zbraní v ČR a na SR je významně přísnější než v USA, kde je takový útok něco, na co jsme více zvyklí. Spíše je překvapující míra té brutality než samotný útok. V posledních několika letech sledujeme rozmach neokonzervatismu.

Poměrně dost se radikalizuje určitá skupina lidí, která je proti většině liberálnějších myšlenek. Velmi významně taková anti­LGBT či antigenderová hnutí podporuje třeba premiér Viktor Orbán v Maďarsku nebo polská vláda. Významně to zesiluje populistické vlády, které používají LGBT lidi jako nějaký jednoduchý terč. LGBT komunita nemá velké politické či veřejné zastání, třeba na Slovensku je míra homofobie ve společnosti je poměrně vysoká.

Je to kvůli tomu, že Slovensko je křesťansky založené?

Určitě. Církev římskokatolická svým konzervativním postojem vytváří náladu, která je silně negativní. Jenže i národovecké organizace, hnutí, případně politické strany používají LGBT lidi jako externí nepřátele financované z Bruselu či z Ameriky, kteří tu budou nastolovat vládu něčeho, co je zvrácené.

Vrací se do toho aspekt, který z toho nikdy nevymizel, tedy zvrácenosti, divnosti, nepřirozenosti, podivnosti, který se spojuje s trans lidmi či homosexuály. To probouzí u velké části lidi zhnusení, nechuť či odpor. Ačkoli jich mnoho z nich nikoho LGBT nezná, protože se tato komunita snaží většinou být neviditelná, aby se nevystavovala negativním reakcím.

Asi může. Otázka je, nakolik byl ten pachatel radikalizovaný v názorech či měl psychické problémy, které si vyřešil tímto způsobem. To, že byl silně homofobní, by mohlo být i nějaké přenesení problémů.

Zbloudilý střelec se v Česku také může objevit. Doufám, že v České republice dostupnost palných zbraní je natolik omezená a kontrolovaná, že by k nim neměl přístup někdo, kdo by tak řešil svou frustraci. Přepokládám, že Češi jsou liberálnější, více otevření a radikální proudy nenásledují ve velkém. I když i tady je přítomná radikalizace, o kterou se snaží třeba Volný blok či do značné míry SPD.