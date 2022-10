Chystá se web na nahlašování kyberzločinů

„Ten aktuální způsob je trochu zkostnatělý a pro nás je až zátěž, aby nás občané informovali o každé věci, která se stane na internetu. My ty informace ale chceme, proto by měl být nový systém daleko efektivnější,“ dodal s tím, že podoba systému se teprve tvoří.

Bezpečnostní prostředí se zhoršuje a instituce na to reagují. To potvrdil poslanec a člen výboru pro bezpečnost Robert Králíček (ANO). „Legislativa je ukrutně pomalá a kyberhrozby jdou tak rychle dopředu, že než my se shodneme napříč politickým spektrem, aby to prosvištělo Sněmovnou a Senátem, tak přijde zase něco nového,“ uvedl s tím, že je potřebné vkládat více peněz do prevence a vzdělávání.