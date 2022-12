Chystá se registr sexuálních delikventů

„Slyšeli jsme o spoustě případů, kdy člověk už odsouzený za znásilnění dítěte stále pracuje s dětmi. Naposledy o spolku Děti ráje železnice, kde již odsouzený zneužíval děti, které měl v kroužku. Je to nepřijatelné,“ řekla Právu předsedkyně podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí Poslanecké sněmovny Taťána Malá (ANO).

Případ, o kterém mluvila, se stal v Liberci, kde Jan R. v roce 2007 znásilnil dítě. O necelý rok později 2008 análně znásilnil třináctiletou dívku v parku. Za oba dva činy si odseděl šest let.

V roce 2020 si ale založil spolek Děti ráje železnice, kde hlídal děti. Ty ale také zneužíval. V dubnu letošního roku byl obviněn ze znásilnění sedmi dětí, nejmladší oběti měly být jen čtyři roky. Kromě toho je obviněn i z výroby a nakládání s dětskou pornografií.

Traktorista z Plzeňska cílil na děti. Dostal dva roky a léčbu Krimi

O každém zápisu rozhodne až soud

I kvůli tomuto případu nyní ministerstvo vnitra vytváří zákon o registru sexuálních delikventů, kteří byli odsouzeni za sexuální činy na dětech.

„Smyslem zamýšlených opatření je zabránit u sexuálních trestných činů spáchaných na dětech stejnorodé recidivě, a to cestou omezení možnosti pravidelného styku s nimi. Soud by mohl rozhodnout o uložení nového druhu ochranného opatření, které by spočívalo v zápisu do evidence rizikových nebezpečných pachatelů pro činnosti s dětmi,“ potvrdil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Týkat by se to mělo především pachatelů, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že by ve zneužívání pokračovali. Podle záměru ministerstva by o zápisu do registru individuálně rozhodoval soud, nebyl by tedy automatický. V takovém případě by se totiž do registru mohli dostat například patnáctiletí mladiství, kteří měli styk s o rok mladším vrstevníkem.

„S tím souhlasím, to jsou excesy, které by se s tím člověkem neměly táhnout do budoucna. Je to potřeba dobře ošetřit. Existují nástroje na to, abychom takové případy vyloučili. Kvůli těmto případům ale nemůžeme rezignovat na to, že s tou úpravou neuděláme nic,“ podotkla Malá.

O délce zápisu osoby v evidenci se podle Řepky zatím jedná. Rejstřík by nebyl veřejný, přístup by měly jen dotyčné osoby a instituce, u kterých je třeba vyřídit povolení k práci s dětmi.

Tělocvikář měl obtěžovat žačky, hrozí mu deset let Krimi

Zákon by měl být příští rok

„Jinou otázkou je řešení v rovině práva správního, kdy lze vymezit podmínky přístupu k určitým povoláním, profesím a činnostem. To by mělo být primárně upraveno v příslušných správních předpisech a je na gestorovi předpisu, aby vymezil rozsah případné podmínky bezúhonnosti,“ sdělil Řepka.

Lidé, kteří jsou v pracovním kontaktu s dětmi, tedy například učitelé, vedoucí táborů či školníci, by si ale mohli požádat o takzvaný dětský certifikát. Tedy výpis z trestního rejstříku, který by prokazoval, že se žádného sexuálního deliktu na dětech nedopustili.

„Měl by fungovat samočisticí mechanismus, tedy když pořadateli tábora odmítne instruktor doložit, že není zapsán v tomto registru, je to signál, že je v jeho zájmu, aby za instruktora vzal někoho jiného,“ přiblížil Řepka.

Samotný návrh zákona zatím není vypracován. Malá ale doufá, že se ho Poslanecká sněmovna brzy dočká. „Měli jsme na schůzce podvýboru zástupce ministerstva spravedlnosti. Podle nich by návrh mohl být v první polovině příštího roku, takže ho budu netrpělivě očekávat. Teoreticky by mohl být schválen na konci příštího roku, věřím, že k tomu bude politická vůle,“ dodala.