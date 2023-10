Chábr, feláč, vyprankovat. Vnitro radí mladým, jak se chovat na internetu

U odborníků i u cílové skupiny příručka boduje. „Je to povedená práce, obsahově i vizuálně,“ zhodnotila pro Právo text i obrázky odbornice na marketing Martina Fojtů z reklamní agentury Aetna. Vyzdvihla i načasování kampaně: ministerstvo vnitra se tímto krokem zapojilo do Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti.

„Někdy je to až moc. Nevím, co znamená poušnem a emkem. Slovo dendžrům by takhle nikdo nenapsal, to je blbost,“ reagovala Marie na svérázný text s tím, že text působí, že ho napsali dospělí.