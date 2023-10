Hrozí ztráta soukromí a šmírování všech na internetu, varují Piráti před nařízením EU

„Ten bohulibý úmysl však s sebou přináší nepřijatelný zásah do soukromí všech občanů. Skutečně zavádí plošné šmírování všech občanů a jako takový představuje obrovskou hrozbu pro soukromí a osobní data každého z nás. V podstatě hrozí, že zavede všeobecné a trvalé sledování všech lidí na internetu a v online komunikaci,“ varoval na tiskové konferenci Bartoš.

Konkrétně Pirátům vadí to, že by mohlo docházet „v rámci snahy zjišťovat problematický obsah“ v různých chatech na internetu ke „skenování“ všech soukromých zpráv.

„A to dokonce ještě před jejich odesláním,“ varoval ministr pro digitalizaci. „Takže vše, co pošlete rodině, partnerovi nebo obchodním partnerům, se může ocitnout v cizích rukou,“ podotkl Bartoš.

Varoval, že rozhodovat o tom by navíc měly technologie, které mají vysokou míru chybovosti. „Mohou například označit nezávadnou fotku jako problematickou. Nevinná fotka z pláže tedy může skončit u policie a s ní i odesílatel,“ vysvětlil.

Riziko může být i to, že nástroje na sledování se mohou dostat do nesprávných rukou a mohou být zneužity. Podle Bartoše hrozí, že návrh by se navíc mohl týkat i telefonických hovorů nebo internetových úložišť.