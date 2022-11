Český diplomat byl stažen z USA po opakované jízdě v opilosti

Český diplomat Luděk Moravec byl stažen z funkce vědeckého vyslance v USA po opakovaném řízení auta v opilosti. Uvedl to v úterý server Seznam Zprávy na základě informací od českého ministerstva zahraničních věcí. V USA Moravci hrozilo podle serveru stíhání a v případě odsouzení by mohl jít až na rok do vězení.

Foto: Vít Šimánek, ČTK Luděk Moravec na snímku z roku 2017

Moravec, který následně přišel o práci na ministerstvu, se k situaci nevyjádřil, uvedly Seznam Zprávy. Moravec byl vyslán do USA v roce 2017 jako teprve druhý vědecký diplomat České republiky ve světě. Jeho prioritou měla být spolupráce na bezpečnostním výzkumu. Moravce dvakrát zadrželi američtí policisté při řízení pod vlivem alkoholu. Po prvním incidentu americké úřady podle Seznam Zpráv varovaly Česko, že v případě dalšího prohřešku bude Moravec prohlášen za nežádoucí osobu a vyhoštěn. Letos v září byl však Moravec znovu přistižen opilý za volantem. „Pan Moravec byl zadržen hlídkou policie z důvodu řízení pod vlivem alkoholu," potvrdila serveru mluvčí ministerstva zahraničí Mariana Wernerová. Neupřesnila, kolik Moravec při kontrole nadýchal. Na většině území USA včetně Washingtonu, kde sídlí úřad českého diplomata pro vědu, výzkum a inovace, mohou řidiči podle zákona usednout za volant až s 0,8 promile alkoholu v krvi, uvedl server. Česko diplomata stáhlo Americké ministerstvo zahraničí v minulých týdnech podle Seznam Zpráv požádalo české kolegy, aby Moravce zbavili diplomatické imunity, aby mohl být stíhán. Česko pak diplomata z USA stáhlo. „Pan Moravec byl ze strany MZV již odvolán do ČR," řekla Wernerová. „Agendu pana Moravce řádně převzal jiný diplomat úřadu, který ji bude vykonávat do příjezdu nového vědeckého diplomata. Výběrové řízení již bylo vypsáno. Všechny rozjednané projekty budou pokračovat beze změny," doplnila. Moravec už podle ní pro ministerstvo nepracuje. Na žádost o vyjádření Moravec podle serveru nereagoval.