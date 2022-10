Borrell vypeskoval diplomaty EU. Jste pomalí, o všem se dozvím až z novin

Unijní šéfdiplomat Josep Borrell pálil do vlastních řad. V nebývale ostrém a otevřeném projevu k vysokým diplomatům je v pondělí kritizoval za to, že jsou pomalí a neefektivní. To je podle Borrella v situaci, kdy se musí EU postavit na vlastní nohy a začít spoléhat sama na sebe, nepřijatelné.

Foto: David W Cerny, Reuters Šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell