Česko zatím stále zůstává zemí s nízkou úrovní HIV

Mezi nově infikovanými je 201 mužů a 48 žen. Průměrný věk nově zjištěných případů byl 38,2 roku s věkovým rozpětím od 18 do 70 let. Zhruba třetina nově infikovaných uvádí obvyklé bydliště v Praze, desetina v Jihomoravském kraji a necelých devět procent ve Středočeském kraji.

Vir HIV napadá lymfocyty, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení do zhruba šesti týdnů prudce klesne. Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupně ale tento typ bílých krvinek znovu ubývá, což může trvat i osm let. Po nich obvykle propuká nemoc AIDS. Bez léčby nemocní do několika let umírají.