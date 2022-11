Česko nabízí Ukrajině výcvik 800 vojáků za miliardu

O návrhu ministerstva obrany by měla ve středu jednat vláda. Podle informací Práva obrana nabídla ukrajinským silám možnost přípravy 800 vojáků z mechanizovaných jednotek, jednotek bojové a všeobecné podpory a také velitelů a štábů. Letos by měl výcvik Ukrajinců vyjít na 195 milionů, příští rok na 780 milionů.

Podle materiálu, který vláda projedná, by se na území Česka mělo do konce příštího roku vystřídat pět turnusů ukrajinských jednotek, které by měly projít asi měsíčním výcvikem.

O výcviku jednala před 14 dny ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v Kyjevě s ukrajinským ministrem obrany Oleksijem Reznikovem během zasedání české a ukrajinské vlády.

Německo bude na Slovensku opravovat zbraně použité na Ukrajině Zahraniční

Nejde o sólo českou akci. Na vytvoření výcvikové mise pro přibližně 15 tisíc ukrajinských vojáků se už v srpnu domluvily státy EU. Podle tehdejší domluvy by se do výcviku měli zapojit armádní experti z celé Unie. Největší část ukrajinských vojáků by se měla cvičit hlavně na základnách v Polsku a také v Německu.

Až 55 instruktorů

České ministerstvo obrany počítá s tím, že do Německa a Polska vyšle až 55 vojenských instruktorů, jejichž vyslání vyjde ročně na 66 milionů korun.

Kromě výcvikové mise pro Ukrajince by vláda měla jednat ještě o vyslání 20 českých vojáků do mise v Iráku a 40 příslušníků do Kosova. V obou zemích by čeští vojáci měli pomáhat hlavně s výcvikem místních ozbrojených složek. Irácká mise by měla vyjít příští rok na 59 milionů a v Kosovu 22 milionů korun. O vyslání českých vojáků i o možnosti pobytu ukrajinských příslušníků musí ještě rozhodnout Sněmovna i Senát.

O zahraničních misích v letech 2023 a 2024 parlament rozhodoval už v srpnu. Tehdy poslanci i senátoři souhlasili s tím, že v příštích dvou letech bude moci do zahraničí vyrazit až 1362 českých vojáků, z toho 1200 zamíří do misí v Pobaltí a na Slovensku. Letos po devíti letech končí česká výcviková mise v africkém Mali.