Čáp, kterého někdo postřelil v Příboře, zůstane v zajetí

„Pokud všechno půjde dobře, tak za asi čtyři týdny absolvuje kontrolní rentgen a pak se uvidí, jak to srůstá nebo nesrůstá. Bylo to těžká fraktura, a to je vždycky velký otazník. Jako že by lítal tak, aby se vypustil, tak to naděje není. Vypadá to, že zůstane v trvalé péči. Nechci předbíhat, ale už jsem taková zranění viděl,“ poukázal vedoucí stanice.