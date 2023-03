Čápi se vracejí. Máte jejich hnízdo v okolí? Můžete se zapojit do jejich pozorování a pomoci tak ornitologům

„V programu občanské vědy Čapí hnízda sledujeme průběh hnízdění čápů od roku 2014. Sledování čápů je velmi oblíbené, lidem přináší radost a jejich pozorování není náročné,“ uvádí Gabriela Dobruská z České společnosti ornitologické (ČSO). Do programu nazvaného Čapí hnízda se přitom může zapojit úplně každý. Zajímavou zábavu a osvětu představuje pozorování čapích hnízd zejména pro rodiny s dětmi a školní kolektivy, příjemným zpestřením může být rovněž pro všímavé seniory.

Lidé mohou pozorování čápů zařadit například jako jednu z aktivit do svých výletů do přírody. Spojí tím tak příjemné s užitečným: Projdou se na čerstvém vzduchu a zároveň pomohou monitorovat průběh hnízdění těchto ptáků. I když někteří čápi již přilétli (patrně ze střední nebo jižní Evropy), většina se začne vracet teprve v následujících slunečných dnech. Na počátku týdne bylo zatím v celé České republice potvrzeno 57 obsazených hnízd.

Čápi po příletu každý rok své hnízdo dostavují. Bohužel k tomu používají ten materiál, který nejsnadněji seberou a dopraví do hnízda. A tím mohou být i lehké a tvárné plastové odpadky, které však pro ptáky představují velké nebezpečí. „Mláďata se do provázku či vlasce snadno zamotají, může dojít k vážným zraněním vedoucím až k úmrtí mláďat,“ upozorňuje Dobruská.

Čápi ke stavbě hnízda používají i odpadky, které najdou v okolí. Třeba provázky, do kterých se ale čápata mohou zamotat a vážně se zranit či zemřít. Problému lze předejít tak, že vyčistíme okolí hnízda od odpadků, zvláště plastových provázků a vlasců

Předejít takovému neštěstí lze přitom snadno. Stačí místa, kde čápy pozorujete při sběru potravy nebo kam létají pro stavební materiál na hnízda, vyčistit od lidských odpadků, zvláště plastových provázků a vlasců. Obecně řečeno, i v tomto případě platí, že člověk by v přírodě po sobě neměl nic zanechávat. Co si s sebou přinese, to si má také zase odnést.