Bývalý primátor Brna a člen ANO Vokřál je novým expertem Šlachtovy Přísahy

Novinkám to řekl Šlachta s tím, že jej považuje za politického matadora, jehož zkušenosti mohou pomoci Přísaze uspět ve volbách. Zda bude Vokřál kandidovat, to neuvedl.

Nevyjádřil se k tomu, zda by Vokřál mohl v příštím roce vést na jihu Moravy Přísahu do krajských voleb nebo za ni kandidovat do Senátu. Podle Šlachty to momentálně vůbec není „na pořadu dne“.