Bývalý nejvyšší státní zástupce Zeman: V kauze Čapí hnízdo justice zafungovala, jak má

Co říkáte na zprošťující rozsudek v kauze Čapí hnízdo?

Je to prozatím nepravomocné rozhodnutí soudu. Nebudu vůbec nic předjímat a pouštět se do hysterie, které se dopouští mnoho lidí včetně bývalého premiéra Babiše.

Jsem rád, že jsme zafungovali přesně, jak máme. Teď myslím justici a do ní počítám i státní zastupitelství. Zapomínáme na to, že smyslem fungování justice je umožnit každému právo na spravedlivý proces, a to se panu Babišovi dostalo.

Měl možnost vystoupit a obhájit se před nezávislým soudem a veřejností. Toho všeho se mu dostalo, takže úplně ty jeho nářky nad zpolitizovaným procesem nechápu. Asi by tedy měl v tu chvíli definovat, jestli to byl podle jeho názoru celý zpolitizovaný proces. Já tomu prostě nevěřím.

Smyslem fungování justice je umožnit každému právo na spravedlivý proces, a to se panu Babišovi dostalo

Jak jste proces vnímal?

Líčení a vlastně celý proces probíhaly naprosto férově a máme zde, byť nepravomocný, ale výsledek.

V něm ale soud řekl jiný právní názor než státní zastupitelství.

Ale o tom je život. Tam je nutné opravdu vidět, že se mu dostalo té možnosti obhájit se před soudem a před veřejností. Řeknu vám to na svém příkladu: Když jsem končil ve funkci, tak jsem dostal návdavkem kárnou žalobu na mou osobu. Naprosto Babiše chápu, že není nic příjemného být souzen, mně to také nebylo příjemné. Ale byl jsem zproštěn.

Ministr Blažek ocenil práci soudce Šotta v kauze Čapí hnízdo Domácí

Čeho se kárná žaloba týkala?

Mojí role v restituční kauze šlechtického rodu Czerninů (Zeman podal v případu třikrát dovolání, přestože měl podle kárné žaloby podané tehdejší ministryní spravedlnosti Marií Benešovou ke kauze osobní vztah, protože v ní vystupuje podnikatel Petr Habersberger, jeho známý, jenž usiloval o pozemky u Třeboně získané v restituci rodem Czerninů. Zeman se prý ve věci snažil vystupovat i jako prostředník, když jednal s příbuzným rodu soudcem Janem Czerninem, pozn. red.).

Dostalo se mi práva na spravedlivý proces stejně jako jemu (Babišovi) a v podstatě jsem za to vděčný, že to takto dopadlo. Protože tím pádem jakýkoli stín pochybnosti, který by kdokoli mohl mít, je pryč.

Co tedy říkáte na Babišovu kritiku, že šlo o politické trestní stíhání, protože vy jako „politický nominant“ jste způsobil, že on byl znovu obviněn, nakonec obžalován a souzen?

Jestliže vás jmenuje vláda do funkce, tak můžete o každém, koho takto jmenuje, říct, že je politický nominant, poněvadž vás nominují politici. O tom to není. Je to o tom, že každá instituce je nadána nějakou kompetencí, stejně tak státní zastupitelství. Je to orgán veřejné žaloby, který je do značné míry nezávislý právě na dalších politických projevech. Takto jsme státní zastupitelství budovali a jsem hrdý, že funguje a nepodléhá jakýmkoli politickým vlivům. Jestliže pan Babiš tvrdí něco jiného, tak je to možná přání otcem myšlenky.

Nejedná o jakkoli zpolitizovaný proces, ale je to proces s politikem a to jsou dvě různé věci

Soudce Jan Šott při odůvodnění rozsudku zmínil určitou kritiku státních zástupců ve smyslu, že jste se vy a dozorující žalobce Jaroslav Šaroch odklonili od původní podstaty případu a vyšetřování, jak ho zpočátku vedla policie, což prý byla chyba…

Nečetl jsem to úplně jako chybu. Jsou to různé právní názory. Rozsudek v tomto směru nebudu hodnotit, protože jediné, co o něm vím, je, jak byl vynesen. Na rozsudku je důležité nejen to, jak se rozhodlo, ale proč. Proč se tak rozhodlo, se dozvíme z písemného odůvodnění. Takže až budu mít šanci si ho přečíst, poté budu schopen něco více říci. Nejsem v pozici, abych jakkoli polemizoval s rozhodnutím soudu, dělat to nebudu. Celou svou profesní kariéru rozhodnutí soudu respektuji, protože jde o rozhodnutí nezávislého orgánu, který bdí nad spravedlností v této zemi.

Stojíte si tedy za svým rozhodnutím z roku 2019 nechat znovu otevřít kauzu Čapí hnízdo?

Naprosto. Já bych nerozhodoval jinak.

Soudce Šott: Volby mě nesměly ovlivnit Krimi

Podle Babiše jste právě vy zbytečně kauzu protáhl o tři roky, když i dozorující státní zástupce Šaroch tehdy řekl, že se má stíhání zastavit, což teď soud potvrdil.

Řeknu to asi tak: Nedělal jsem to, že bych se rozhodoval zbůhdarma. Jestliže jsem rozhodl o zrušení rozhodnutí o zastavení toho trestního stíhání, a věřte mi, že to byla kauza, kterou jsem studoval velice podrobně a vzala mi poměrně dost času, tak jsem pro to ty důvody měl. Tvrdím, že tam ty důvody byly.

Jako vedlejší efekt tohoto je skutečnost, že je Babiš v současné době, byť nepravomocně, zproštěn obžaloby. Mohl se obhájit v řízení před soudem, což je obrovská výsada.

Nepodléhejme hysterii, která se občas kolem toho šíří, a nepodléhejme laciným řečem politického charakteru. Justice zafungovala od začátku do konce. Musím říci, že se v žádném případě nejedná o jakkoli zpolitizovaný proces, ale je to proces s politikem a to jsou dvě různé věci.

Vyjádření pana Babiše ohledně nějaké politizace a ohledně mě jakožto politického nominanta beru částečně jako jeho příspěvek do předvolební prezidentské kampaně, částečně jako politická vyjádření a částečně jako součást obhajoby. A rozhodně to není věc, která by mě nějakým způsobem trápila.

Babiš: Nevidím důvod, aby se žalobce odvolal Krimi

Odmítáte tedy své rozhodnutí jako chybu?

To rozhodně nebyla chyba. My přece nemůžeme rezignovat na základní poslání, které jako justice máme, tedy bdít, aby se dodržovala pravidla, která jsou stanovena Parlamentem ČR, a vynucovat jejich dodržo­vání.

Bylo by smutné říci, že obžaloba uspěje ve sto procentech u soudu, protože by to bylo poněkud zvláštní. Ano, občas se stane, že dojde ke zproštění, ale budu se opakovat: To zásadní je právo na spravedlivý proces. A to skutečně vrcholí v řízení před soudem.

Měl by se Šaroch proti zprošťujícímu verdiktu od­vo­lat?

Toto si musí rozhodnout doktor Šaroch, protože já jsem u hlavního líčení neseděl. Nebudu mu dávat žádné knížecí rady, poněvadž od okamžiku, kdy jsem v roce 2019 učinil rozhodnutí o zrušení zastavení trestního stíhání a trestní spis mu tehdy vrátil, od té doby jsem tento spis neviděl. Bylo by velice nemoudré a laciné se k tomu jakkoli vyjadřovat. Bylo by to neprofesionální.

Co děláte od předloňského červnového konce ve funkci nejvyššího žalobce?

Pořád pracuji na Nejvyšším státním zastupitelství v Brně. V současnosti se věnuji několika oblastem – válečným zločinům a genocidě, také oblasti kybernetické kriminality a bezpečnosti a rovněž trestnímu stíhání právnických osob.