Babiš: Nevidím důvod, aby se žalobce odvolal

Jak vnímáte rozsudek?

Měl jsem samozřejmě obrovskou radost. Pro naši rodinu je to obrovská úleva, pro mou paní, pro děti a vlastně pro celou rodinu, protože jsme si zažili šest let pekla. Stále jsme tvrdili, že je to nepodložené, nepravdivé, že to tak nebylo a že si na to vzpomněl někdo po několika letech, co tvrdili, že měl být nějaký trestný čin. Ten se samozřejmě nestal.

Jsem také rád, že proběhl spravedlivý proces, že máme nezávislou justici, což si myslím, že je skvělá zpráva pro všechny občany v České republice.

Případ ještě může skončit u odvolacího řízení. Věříte, že nadřízený soud nynější verdikt potvrdí?

Nevidím důvod, proč by se státní zástupce odvolával, když nepředložil jediný důkaz a sám to naše stíhání kdysi zastavil, ale pod nějakým tlakem, kdy případ prodloužil pro mě velice nedůvěryhodný nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, to obžaloval. Proto říkám, že Zeman zneužil svých funkcí. A všichni to vědí, že to bylo politické trestní stíhání.

Při hlavním líčení jste měl několik sporů se soudcem Janem Šottem.

Pan soudce byl velice přísný. Samozřejmě chápu, že on to bere profesionálně. A pro mě to byl proces, kde hlavním motorem byla různá média, která to neustále hnala a byla přesvědčena o mé vině. Někteří novináři pak absolutně skandálně zneužili mého syna, kterému vsugerovali, že rodiče jsou nepřátelé. To je to nejhorší.

Říkám, že když se střílela mafie mezi sebou, tak rodiny a děti byly nedotknutelné. Ale tady někteří lidé, skutečný lidský odpad, co provedli s mým synem, to už je úplně za čarou.

Ano, měl jsem tam nějaké dva konflikty, ale pan soudce mě tam napomenul. Každý rodič pochopí, když jde o děti, že jste jako rodič v emocích a že jsem se nechoval úplně patřičně.

Soudce na konci tříhodinového odůvodnění rozsudku zmínil, že jste možná až zbytečně zabíhával do detailů ohledně situace kolem vašeho syna Andreje, když jeho postavení v případu nehrálo pro soud zas tak důležitou roli.

To já vím, že to nehrálo pro soud roli. Ale když tady v mé­diích někdo tvrdí, že jsem zneužil děti a že jsem nechal unést syna, a poté státní zástupce jasně napsal do usnesení, že si to syn vymyslel, protože nechtěl injekci (na potlačení příznaků schizofrenie, pozn. red.), a my jako rodiče jsme chtěli, aby se léčil a byl v pořádku, tak mě zkrátka musí všichni pochopit. To by udělal každý rodič.

Nebyl to politický proces, za to jsem se omluvil, že jsem toto označení jednou ve Sněmovně použil

Ještě jednu výtku měl soudce vůči vám, a to že jste vy i Jana Nagyová odmítli odpovídat na dotazy soudu a státního zástupce, protože prý zůstala v případu temná místa a některé nevyjasněné věci. Byl to z vaší strany dobrý krok?

My jsme se řídili podle našich obhájců a samozřejmě jsme byli v nejistotě, protože to bylo účelové politické trestní stíhání. Nebyl to politický proces, za to jsem se omluvil, že jsem toto označení jednou ve Sněmovně použil. Bylo to stresující, takže jsme respektovali doporučení našich obhájců.

Obhájci už uvedli, že vám doporučí neodvolávat se i vzhledem k tomu, že jste byl zproštěn, navíc pro vás z příznivého důvodu, že žalovaný skutek není trestným činem.

Proč bychom se odvolávali? Je to v rukou obhájců, což byl celý proces, ale nemáme důvod se odvolávat, když jsme byli zproštěni obžaloby a jsme samozřejmě s rozsudkem spokojeni. Takže se určitě odvolávat nebudeme.

Byl jste zproštěn obžaloby. Jak to může ovlivnit prezidentské volby?

Myslím si, že je to nějak zásadně neovlivní, nevím. O mně koluje v mediálním prostoru tolik nepravd, i v neděli v ČT zase mluvili o StB. Přitom jsem třikrát vyhrál ten soud, stokrát jsem to vysvětloval. Jsou to takové účelové nepravdy, aby lidé měli pocit, jaký já jsem nějaký strašný zloduch.

Mimochodem nedělní debata (prezidentských kandidátů) byla úplně katastrofální a je dobře, že jsem tam nešel, protože to bylo skutečně absurdní.

Může vám zproštění pomoci třeba u nerozhodnutých voličů?

Doufám, že mě ostatní kandidáti přestanou napadat. Například paní Danuše Nerudová mluvila o tom, že bych neměl kandidovat. Proč si tedy ne­počkala na rozhodnutí nezávislého soudu? To nepovažuji za korektní.

Jiný kandidát, Petr Pavel, v reakci na rozsudek řekl na Primě, že předpokládal, že budete po právu odsouzen za to, co jste měl spáchat.

Je normální? Co to je? On tím jako zpochybňuje českou justici, nebo jak tomu mám rozumět? Pan Pavel se paktuje s lidmi, kteří ukradli prezidentskou standartu a byli asi pravomocně odsouzeni, a to mu nevadí. Tohle už je fakt přes čáru.

