Soudce Šott: Volby mě nesměly ovlivnit

Z vašeho rozsudku nepřímo vyplývá, že Farma Čapí hnízdo (FČH) měla nárok na padesátimilionovou evropskou dotaci, protože Andrej Babiš a Jana Nagyová nespáchali trestný čin.

Trochu bych to opravil. Na tuto otázku by mohl odpovědět pouze správní soud, který by se patrně zabýval celkovým fungováním společnosti. Je možné, že v podobných judikátech, jako byl například ten z roku 2014, by dospěl k tomu, že situace v dané věci byla už tak specifická, že byť formálně (FČH) ten nárok mít mohla, tak materiálně tu dotaci dostat neměla. My jsme se zabývali otázkou, která zněla jinak: Věděla paní Nagyová v roce 2008, že na dotaci nárok firma nemá, a uváděla nějaké nepravdivé údaje? Respektive dalo se podle výkladů, které tehdy fungovaly, určit, že ta společnost nárok na dotaci nemá? Myslíme, že ani dnes to nelze říct jasně.

Nebyla způsobena škoda, přesto padesátimilionovou dotaci nástupnická firma Imoba, která Čapí hnízdo spravuje, vrátila.

Škoda může být způsobena pouze trestným činem v rámci trestního práva a rozhodli jsme, že tam nebyl trestný čin. Vrácení dotací je mimo toto řízení. Vrátili je na základě uzavření nějaké veřejnoprávní smlouvy nebo dohody s poskytovatelem dotace. Trestní posouzení směřuje k tomu, zda byl spáchán trestný čin. Konkrétně zda v žádosti o udělení dotace byly vědomě uvedeny nepravdivé údaje. Nemáme odpovědět na otázku, zda společnost vrátit dotaci měla, či neměla, respektive nemůžeme na ni odpovědět autoritativně. Řešit jsme ji museli, ale nebyla to pro nás klíčová otázka.

Byl jste při předběžném projednání obžaloby přesvědčen, že když nepřijde nějaké zásadní svědectví, že případ takto dopadne?

Právě naopak. My jsme se zabývali věcí podle toho, co považujeme za její primární podstatu. Tedy to, že policie měla za to, že Čapí hnízdo byla neexistující firma vytvořená za účelem získání dotace. Návrhy na předběžné projednání obžaloby a zastavení trestního stíhání vycházely z textu obžaloby a z interpretace státního zastupitelství.

Podezření policie nepochybně bylo důvodné v době podání obžaloby. Bylo na dalším dokazování, zda se prokáže

To spočívalo v tom, že společnost je reálná, ale obžalovaní spáchali dotační podvod uvedením nesprávných údajů v žádosti. Podezření policie nepochybně bylo důvodné v době podání obžaloby. Bylo na dalším dokazovaní, zda se prokáže.

Neodvážil bych si ani na základě svých zkušeností v řadě dalších řízení, ve kterých je podobná důkazní situace, tvrdit, že byl nějaký jednoznačný výhled, že ty šance koncepce policie jsou výrazně vyšší, nebo nižší. Tam ta důkazní situace byla sporná a posunula se v hlavním líčení. Proto nebyl důvod zastavovat trestní stíhání.

Expremiér Babiš mluvil o politickém stíhání. Našel jste ve spisu nějaké znaky pro to?

Opravdu jsem neviděl stopy politického ovlivnění. Viděl jsem výsledky velmi pečlivé práce státních zástupců, kteří, byť se s nimi navzájem neshodneme, tak argumentovali velice podrobně. Bylo zjevné, že si byli vědomi důležitosti a složitosti této kauzy. Totéž platí i pro policii.

Byl by rozsudek jiný, kdyby se obžaloba z roku 2019 zaměřila na více lidí než jen na Babiše a Nagyovou?

Nemám důvod předpokládat, že by to dokazování vypadalo jinak.

Dovedete si představit, že by padlo odvolání ze strany státního zástupce a odvolací soud rozhodl jinak?

Obecně si to dovedu představit a samozřejmě se mi to párkrát stalo. Za rozhodnutím si plně stojím a jsem přesvědčen, že je správné. Snažím se, aby to platilo o všech mých rozsudcích.

Kdyby se Babiš rozhodl otevřeně vypovídat, pomohla by jeho výpověď něco dovysvětlit?

Jasně jsem řekl, že nechal velkou mezeru, kdo za jakých okolností a z jakého důvodu podepsal za jeho syna dokumenty týkající se převodů akcií (FČH). Jsem přesvědčen, že musí vědět, jak to bylo. Na to bychom se nepochybně ptali, otázka je, zda by nám odpověděl.

Proč nebylo Babišovi možné dokázat úmysl účelového jednání podvodného získání dotace?

My jsme opřeli závěry především o podrobnou výpověď svědka Bareše, který se k tomu vyjadřoval velmi podrobně a popisoval ty události, dával je do časových posloupností. Z výpovědí vyplývalo, že si to pamatoval poměrně dobře.

Jak jste vnímal, že se soud odehrával skoro paralelně s kandidaturou a volební kampaní obžalovaného?

Překrývá se to od okamžiku, kdy oznámil svou kandidaturu. Prezidentská volba je pro mě zajímavá jako pro voliče, ale rozhodování soudce to nesmí ovlivnit. Bylo by nevhodné, kdybych takto uvažoval.

Necítil jsem žádný vnější tlak toho typu, že by se na mě někdo snažil působit

Cítil jste nějaký tlak?

Necítil jsem žádný vnější tlak toho typu, že by se na mě někdo snažil působit. Vnímám společenskou atmosféru, ale je mou povinností k tomuhle při rozhodování nepřihlížet a nějak se s tím vyrovnat.

Dostával jste nějaké dopisy či stížnosti od občanů?

Kupodivu jich nebylo tolik. Dával jsem je do složky nevyžádaná podání, jakousi přílohu spisu. Vím, že když jsem na ně upozornil, obhajoba se na ně šla kouknout a asi nenašla nic podstatného. Výhrůžky jsem neobdržel. To bych na to asi reagoval. Minimálně mě lidé oslovovali na ulici, a pokud ano, tak slušně.

Jak dlouho trvala porada senátu před verdiktem a bylo hlasování jednomyslné?

Nemohu vám odpovědět, porada senátu i její obsah včetně hlasování jsou tajné.

Kdy jste měl jasno?

Kdybych vám odpověděl, tak bych naznačil, jakým způsobem jsem hlasoval, ani to nesmím. Byť je patrné, že za rozsudkem stojím. Výpověď svědka Bareše hodnotíme jako velmi důležitou. Zněla nadvakrát, protože obhajoba si vyžádala doplňující výslech, a i při něm jsme mohli klást další otázky a vyjasňovat si některé věci.

