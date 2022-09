Brněnská fakultní nemocnice shání peníze na speciální inkubátor

Neonatologie ve Fakultní nemocnici v Brně shání sponzorské dary na koupi hybridního inkubátoru pro nejtěžší případy předčasně narozených dětí. Nemocnice jich má nyní 11 a hodil by se jí záložní pro případ, že by se zvýšil počet dříve narozených dětí nebo by některý ze stávajících přístrojů vypověděl službu. Nemocnice už na něj ale v rozpočtu, i kvůli rostoucím cenám energií, nemá peníze.

Foto: FN Brno, Bez zdroje Ve fakultní nemocnici se starají i o děti, které se narodí s vahou pod 1000 gramů.

Článek V nemocnici se ročně starají o 700 až 750 předčasně narozených dětí z celého Jihomoravského kraje. Loni to bylo 701 dětí. „Všichni extrémně nezralí novorozenci mají vleklé dechové potíže, jsou odkázáni na dechovou podporu dlouhé týdny. Přístroje pro nejlepší intenzivní a resuscitační péči jsou nesmírně drahé," vypočetl primář neonatologického oddělení Ivo Borek. „Inkubátor je za milion, ventilátor k němu za milion a půl a monitor za dalšího půl milionu. Takže to máte tři miliony na jedno lůžko. A to nepočítám infuzní pumpy a další vybavení," dodal Borek. Jeho oddělení má 11 tzv. hybridních inkubátorů, v nichž mohou zdravotníci nedonošené děti převážet i na různá potřebná vyšetření. „Na neonatologii přišlo na otázku, zda mají dostatečné zázemí na zimu, kdy nás může něco neočekávaného potkat," přiznal ředitel nemocnice Ivo Rovný. „Dostal jsem odpověď, že ano, ale jsou bez rezervy. Tak jsem začal přemýšlet, jak to zabezpečit. Jenže bohužel nemám v rozpočtu volné prostředky na přístroj, který stojí milion," dodal Rovný. Chce být připraven na situaci, kdyby se kvůli podmínkám ve společnosti, například rostoucí inflaci či zvyšujícím se cenám energií, zvýšil počet předčasných porodů. „Proto chceme získat jeden hybridní inkubátor, který by mohl sloužit jako záložní nebo pro případ, že by některý ze současných přestal vyhovovat," uvedl Rovný. V rozpočtu má ale vzhledem k růstu cen energií a dalším výdajům peníze jen na řešení havárií. „Na podzim a v zimě nás čeká velká nejistota ohledně energie a tepla. Ekonomický tlak na nemocnici je obrovský," podotkl ředitel nemocnice. „Ale předčasně narozené děti se bez prostředí inkubátoru, který jim dává potřebné prostředí jako vlhko, teplo a ticho, neobejdou. Ke konci roku dává spousta institucí sponzorské dary, a proto tyto dary budu dávat ve prospěch nákupu tohoto inkubátoru," doplnil Rovný.