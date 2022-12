Brífink ministra zdravotnictví k nedostatku některých léků

Válek ve středu po jednání vlády apeloval na občany, aby neskupovali léky do zásoby, ale pouze v případě potřeby. Nedostatek některých léků je globální problém.

Opakovaně rovněž připomněl, že možnosti státu regulovat prodej i případný reexport volně prodejných léků jsou omezené. V případě léků na předpis by měla pomoci situaci řešit připravovaná novela zákona o léčivech, která by distributorům ukládala povinnost držet určité zásoby léků. Novela by podle Válka mohla vstoupit v platnost od ledna 2024.