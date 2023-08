Bludný kruh. Soud trvá na podpisu Ukrajince, který zmizel ve válce

To platilo do chvíle, kdy na Obvodním soudu pro Prahu 7 přistála žaloba žádající náhradu nemajetkové újmy za nezákonné vyhoštění.

Ve svém rozhodnutí odkázal nejen na válečný konflikt, který podle verdiktu nemá v Evropě po roce 1945 obdobu, ale i na to, že muž byl obětí trestného činu a jako takový by měl mít nárok se domáhat zadostiučinění.

Advokát Ondruš upozornil, že to není v lidských silách, a zdůraznil, že má plnou moc z února 2021, která je stále platná. „Právní zástupce je povinen činit všechny právní kroky směřující k ochraně práv žalobce až do odvolání plné moci, k čemuž do současné doby nedošlo. O platnosti plné moci nemůže být pochyb, když do současné doby proběhla řada soudních jednání, kde byla plná moc plně akceptována,“ ohradil se Ondruš.