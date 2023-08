Výzkum IOM: Desetina uprchlíků plánuje brzký návrat na Ukrajinu

Ve druhém čtvrtletí se do výzkumu zapojilo 1706 dospělých s dočasnou ochranou ze všech krajů kromě Zlínského. Pro tato místa a daný čas jsou zjištění podle autorů reprezentativní.

Průzkum je součástí projektu IOM o vysídlení s názvem Displacement Tracking Matrix (DTM). V Česku začal loni v červnu. Má mapovat pohyb, záměry a potřeby vysídlených. Rozhovory s respondenty vedou a dotazníky s nimi vyplňují vyškolení terénní pracovníci, a to v asistenčních centrech, na úřadech, v dobročinných organizacích či v ubytovacích zařízeních.

Většina chce zůstat

Téměř tři čtvrtiny dotázaných žily mimo domov víc než devět měsíců. Celkem deset procent lidí by chtělo odjet na Ukrajinu v brzké době, a to do původního místa. Další procento chce vyrazit na jiné místo ve vlasti.

Dvě procenta dospělých by se chtěla přestěhovat do jiného místa v Česku a tři procenta by ráda odešla do jiné země. Stěhovat se nemají teď v úmyslu tři čtvrtiny Ukrajinců s dočasnou ochranou. Z lidí, kteří chtěli z Česka odjet do jiného státu, jich většina chce zamířit do Německa. Podle výzkumu jsou dalšími zeměmi v popředí zájmu Kanada, Polsko a Španělsko.

Hlavními důvody pro odjezd do ciziny či stěhování v rámci Česka jsou pracovní příležitosti, přátelé a příbuzní. Část dotazovaných Ukrajinců zmínila jako důvod také ukončení podpory v bydlišti. V České republice chtějí ukrajinští běženci nejčastěji zamířit do Prahy a do Plzně.

Na konci minulého týdne bylo v ČR podle ministerstva vnitra 362 600 uprchlíků z Ukrajiny s vízem k ochraně, většinu tvoří ženy a děti.