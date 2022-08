Blažek: Nezasahuji do soudní moci

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) po pondělní schůzce s prezidentem Soudcovské unie Liborem Vávrou potvrdil své rozhodnutí nejmenovat soudce Aleše Novotného místopředsedou Krajského soudu v Brně. Nezávislost justice to podle něj nijak neohrozí, naopak by bylo chybou Novotného do funkce ustanovit.

Foto: Petr Horník, Právo Šéf Soudcovské unie Libor Vávra (vlevo) a ministr Pavel Blažek po pondělním jednání.