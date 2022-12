Bezpečnostní složky se chystají na Silvestra

V Praze budou na co nejklidnější průběh oslav dohlížet policisté z pořádkové, kriminální, cizinecké i dopravní služby. Taktéž antikonfliktní tým a speciální pořádkové jednotky.

„Žádné zvláštní přípravy nemáme a ani jsme neměli v posledních letech, sloužíme běžně. Některé dobrovolné jednotky budou na zbrojnicích připraveny, kdyby náhodou, ale pro nás je to běžný den i s ohledem na posledních pět let,“ řekl Právu mluvčí pražských hasičů Martin Kavka, s tím, že obvykle během silvestra vyjíždějí k jednotkám desítek drobnějších požárů.

„Bezpečné použití pyrotechniky v Praze je na tak minimálních místech, že by se to prakticky nemělo používat vůbec. Musíte mít pevnou podložku, nesmíte mít 50 metrů okolo hořlavý materiál, a tím je i keř. Na sídlištích je to absolutně nevhodné – rachejtle může zapadnout třeba na balkon,“ konstatoval Kavka.