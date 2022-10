Bělobrádek do vlády? Sám se připomněl

Někteří členové lidoveckého vedení Právu přiznali, že se poohlížejí po jiném kandidátovi na ministerský post, který osiří poté, co bude přijata rezignace Anny Hubáčkové ze zdravotních důvodů.

V kuloárech se spekulovalo i o dalších jménech do vlády, například o místopředsedovi KDU-ČSL a Sněmovny Janu Bartoškovi či o končící senátorce a místopředsedkyni Šárce Jelínkové.

Bartošek ve středu vyloučil, že by o post ministra životního prostředí usiloval. Jinak ale odkázal na dnešní jednání. „Celostátní výbor je jediný kompetentní orgán, který může rozhodnout, nechme to na něm,“ řekl ve středu novinářům. Vyjádřit se před jednáním výboru nechtěla ani Jelínková.

To, že Hladík už ztratil šanci vstoupit do vlády, naznačil už dřív pro Právo i předseda Marian Jurečka. „Pro mě je důležité, aby za KDU-ČSL byl ve vládě člověk, u kterého nebudeme muset řešit pochybnosti, případně mediální kauzy. Nechci, abychom zatěžovali vládu jakýmikoliv problémy nad rámec toho, co dnes řešíme z hlediska věcné agendy,“ řekl v úterý.