O jiných jménech na post ministra zatím nejednáme, tvrdí Jurečka

Policie v souvislosti s podezřením na korupci v Brně v úterý prohledala i kancelář Petra Hladíka, jehož vaše strana nominovala na ministra životního prostředí. Jak na to budete reagovat, přece jen se to dotklo i pověsti KDU-ČSL?

Jednak je to v tuto chvíli pořád čerstvá informace, takže pro mě osobně je to otázka toho, co policie konkrétně těmto lidem sdělí. Protože to, že někdo jde podat vysvětlení, případně je mu prohledána kancelář, ještě neznamená, že bude z něčeho obviněn.

Já z toho žádnou radost nemám, vždycky jsem si zakládal na tom, že politici KDU-ČSL v žádných takovýchto kauzách nefigurují. To, jaká role těchto mých kolegů z Brna v těchto kauzách byla, uvidíme v řádu příštích dnů, kdy se o tom dozvíme více informací. V tento okamžik ale žádné další bližší informace nemám, než co jsem zaznamenal v médiích.

Bude tedy Petr Hladík ministrem, případně kdo by se jím mohl stát místo něj?

To je otevřená věc. Rozhodneme o tom během čtvrtečního jednání celostátního výboru strany. Pokud bychom se dohodli – anebo on sám se rozhodl či přišel s nějakým návrhem –, že by neměl být ministrem, tak budeme hledat dalšího kandidáta. Ale je o tom zatím předčasné hovořit.

Zásah na magistrátu Brna: Policie vyslechne kandidáta na ministra Hladíka kvůli bytové aféře Krimi

Podle našich informací by to mohl být místopředseda strany Jan Bartošek nebo bývalá senátorka Šárka Jelínková. Angažmá nevyloučil ani exministr Pavel Bělobrádek. A co možnost, že byste se přesunul na životní prostředí a například paní Jelínková by převzala ministerstvo práce? Je to reálná varianta?

V tuto chvíli nechci komentovat tyto spekulace. O jiných jménech nejednáme. O tom, zda naše nominace Petra Hladíka na ministra platí, rozhodne ve čtvrtek celostátní výbor. Petr Hladík je odborník na životní prostředí a v Brně realizoval mnoho projektů, které ukazují, jak chytře lze skloubit péči o životní prostředí s praktickými řešeními například v oblasti energetiky.

V Brně, odkud pan Hladík pochází, vznikla široká koalice s účastí hnutí ANO, z níž ve světle nové kauzy vycouvali jen piráti. I v Praze se rýsuje možnost koalice, v níž by lidovci byli s ANO, proti němuž jste se po celých pět let vymezovali. Co vy na to?

Dlouhodobě říkám, že to nepodporuji. Preferoval jsem koalice na půdorysu vládní koalice bez zastoupení hnutí ANO. Upřímně, vítězi voleb v Brně nerozumím, proč chtěl takto širokou koalici.

A kdyby k ní došlo i v Praze?