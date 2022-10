Šokovaní lidovci hledají náhradu za Hladíka

„Po kauzách, které jsme tu měli například s panem Mlejnkem (šéf rozvědky rezignoval kvůli kontaktům v kauze Dozimetr), si myslím, že ani on nemá ambici pouštět se do něčeho, co by znamenalo problém pro KDU-ČSL, pro něj, pro vládu, pro tuto zemi. Ve čtvrtek se určitě posuneme dál,“ řekl šéf lidovců. Zítra zasedne celostátní výbor KDU-ČSL.