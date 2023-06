Baťův kanál povede až do Hodonína

Po letech příprav tak již nic nebrání zahájení stavebních prací, aby v plavební sezóně 2026 mohly první rekreační lodě proplout z Hodonína až do Otrokovic na Zlínsku.

„Dneškem se plní velká očekávání řady turistů, příznivců rekreační plavby i starostů obcí podél Baťova kanálu, kdy sny o prodloužení vodní cesty do Hodonína se stávají realitou,“ uvedl ředitel ŘVC Lubomír Fojtů a dodal: „Těším se, jak turisté plující po Baťově kanále nejen objeví krásy doplutí do Rohatce a Hodonína, ale také oživí plavbu mezi Petrovem a Skalicí a odlehčí nejvíce zatíženým úsekům vodní cesty. Zároveň s novou plavební komorou ještě rozšíříme stávající přístaviště v Rohatci a v Hodoníně.“ V dalších letech pak ředitelství počítá s výstavbou velkokapacitního přístavu se zázemím.

„Stavba samotné plavební komory bude zahájena během letních měsíců tak, aby byla v maximální možné míře využita letošní stavební sezóna,“ upřesnil Tomáš Hrabina, zástupce zhotovitele Společnosti Baťův kanál. „V zimním období pak budou následovat práce v korytě Radějovky, která bude v úseku mezi novou plavební komorou a ústím do řeky Moravy rozšířena na plný profil Baťova kanálu,“ dodal.

Stavba plavební komory a prodloužení vodní cesty přijde Státní fond dopravní infrastruktury ČR na 340 milionů korun bez DPH. Stavba bude dokončena za 28 měsíců do listopadu 2025.

Baťův kanál protíná Zlínský a Jihomoravský kraj a vede až do města Skalice v Trnavském kraji. Tato umělá vodní cesta, která před 2. světovou válkou sloužila k dopravě lignitu do Baťových závodů, je už více než dvacet let vyhledávaným cílem mnoha turistů. V její trase se nachází velké množství dalších turistických cílů, historická města, hrady, zámky, muzea, vinařské stezky i více než osmdesát kilometrů dlouhá cyklostezka, na kterou navazují další cyklotrasy v okolí.