Baťův kanál ožívá, dominují zatím cyklisté

Právě v Otrokovicích oficiálně tato vodní cesta začíná. Končí v Rohatci u Výklopníku na Hodonínsku. „Chceme dojet až do Rohatce a pak zpátky vlakem. Na kole jsme zvolili směr po proudu řeky, takže čekáme, že nebudeme muset tolik šlapat, jako kdybychom jeli opačně z Rohatce do Otrokovic,“ pousmála Kateřina Novotná, která vyrazila na výlet se svým partnerem.

Spuštění nové sezony si užívá i pracovník Povodí Moravy Josef Gazda z Bohuslavic u Kyjova. Každé ráno jezdí do Uherského Ostrohu, kde otevírá jednu ze třinácti plavebních komor Baťova kanálu. Navíc na této vodní cestě zvedá i mostek pro pěší a cyklisty, pokud míří do komory vyšší loď. „Jsme tu s partnerkou už třetím rokem. Je to taková příjemná placená dovolená. Kdo to tak má?“ zeptal se s úsměvem na tváři Gazda.